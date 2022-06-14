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Ankara’nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu

Ankara’nın merkezinde etkili olan yağışlı hava ilçelerde de kendini gösterdi. Dereler taşarken ekili arazilerde su altında kaldı.

Çevre 14.06.2022, 18:36
Ankara’nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu

Ankara’nın merkezinde etkili olan yağışlı hava ilçelerde de kendini gösterdi. Dereler taşarken ekili arazilerde su altında kaldı.

Ankara’nın Gölbaşı, Haymana, Bala, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ilçelerinde de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kalırken ekili arazilerde etkilendi. Yağış nedeniyle bazı derelerde taştı.

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