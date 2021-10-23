Ankara’nın denizi Çayırhan Gölü, balıkçıların uğrak noktası

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Gölü, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Gölde bulunan balıklar sebebiyle ise, Ankaralı balıkçıların uğrak noktası oldu.

Ankara sınırları içerisinde bulunan en büyük göl olan olan Çayırhan Gölü, kendisine hayran bırakan güzelliği ve olanaklarıyla ziyaretçilerin ve balıkçıların uğrak noktası oldu. 40 yıldır Çayırhan Gölü’nde balık tutan Fedai Çelik, balıkçılığı ve Çayırhan Gölü’nü anlattı.

Son 1 aydır bölgede balık olmadığına değinen Çelik, “Burada karabataklar var. Onlarca, yüzlerce değil binlerce. Grup halinde avlanıyor ve girdikleri yeri kurutup çıkıyorlar. Bundan 2 hafta önce buraya geldiler bir girdiler, buranın bütün balığını temizlediler. Bütün nasibimizi toparlayıp gittiler. Biz de bekliyoruz, balık koya girecek biz de balık tutacağız” dedi.

Balık işinin sabır işi olduğunun altını çizen Çelik, “Biz sabah 7’de geliriz akşam 7’ye kadar bekleriz. Normal bir iş yerinde 12 saat çalışsan isyan edersin. Bunda 12 saat bekliyorsun karşılığında hiçbir şey almıyorsun, bir ücret de yok. Bence bu bir hastalık ama dünyanın en güzel şeyi. Her şeyi unutuyorsun, dikkatini oraya veriyorsun, kafanı oraya veriyorsun. Günde 1 paket sigara içen adam burada balık tutmaktan sigaraya içmeye vakti olmuyor. Bazen balık o kadar yoğun geliyor ki sigara içmeye vakit bulamıyor veya içme ihtiyacı hissetmiyor” diye konuştu.

Balıkçı Fedai Çelik hemen hemen her gün balık tutmaya geldiğini belirterek, “Burada birçok arkadaşla tanıştık bu vesileyle. Onlarla çok güzel dostluklar edindik. Sadece balık tutmak değil, böyle getirileri de var” açıklamasında bulundu.

Eskiden beri buraya Ankara’nın denizi dendiğini de aktaran Çelik, “Buradan çoğu kişinin haberi yok. Gelenler hayret ediyor. Geçen Sincanlı bir aile geldi, Yenikentli bir aile geldi buradan haberleri yok. Çok da beğendiler” diye konuştu.