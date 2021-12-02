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Ankara’da Trabzon zirvesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Trabzon heyetini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da yer aldığı toplantıda, Trabzon’da hayata geçirilen projelerin son durumu ile yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

Çevre 02.12.2021, 18:34
Ankara’da Trabzon zirvesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Trabzon heyetini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da yer aldığı toplantıda, Trabzon’da hayata geçirilen projelerin son durumu ile yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ankara’ya çıkarma yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Trabzon heyeti, gerçekleştirilen toplantıdan memnun ayrıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘güç birliği girişimi’ olarak nitelendirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantı ile ilgili bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Çok faydalı bir toplantı yaptık. Gerçekten birlikten güç doğdu. Trabzon olarak birlik beraberlik içerisinde bu hamleyi Ankara’da gerçekleştirdik ve şehrimiz adına çok önemli kazanımlar elde ettik” dedi.

Toplantıda masaya yatırılan konularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, “Toplantıda öncelikle ele aldığımız konu Büyükşehir Belediyesi olarak da yakından takip ettiğimiz Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi oldu. 1. etap çalışmaları problemsiz şekilde devam ediyor. 2. etapta kamulaştırma süreci tamamlandı, şimdi yıkımlarını bitiriyoruz. 2. etapta da inşallah önemli bir aşama kaydedeceğiz. Yakında projesi tamamlanacak ve oranın da ihalesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Meydan’da yapılan otoparka Çömlekçi’den giriş vereceğiz”

Çömlekçi projesi ile ilgili çok farklı, şehre çok önemli katkı yapacağına inandıkları bir gelişmenin yaşandığını belirten Zorluoğlu, “Biliyorsunuz biz Büyükşehir Belediyesi olarak İskenderpaşa Camisi’nin hemen arka tarafında çok önemli bir otopark çalışması yapıyoruz. Otoparka Çömlekçi tarafından da giriş olabilmesi için kentsel dönüşüm alanının bir miktar büyütülmesi talebimize Sayın Bakanımız olur verdi. Yaklaşık 3.5 dönümlük bir yeni alanı kentsel dönüşüm alanına dâhil edeceğiz ve oradan bizim otoparkımıza bir giriş vereceğiz. Dolayısıyla şehrin doğusundan gelecek vatandaşlarımız arabalarını Meydan bölgesine çıkarmadan otoparka park edip, yaya olarak Meydan’a çıkabilecekler. Bu bugünün en flash kazanımlarından biri oldu. Çömlekçi ile Meydan bağlantısını bu şekilde sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Ticari doku devam edecek”

Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de masaya yatırıldığını dile getiren Zorluoğlu, “Burada da önümüzdeki günlerde birtakım olumlu gelişmeler söz konusu olacak. Bahçecik’teki caminin karşısındaki dönüşüm alanının da ihalesi yapıldı. Şimdi bize değerlerini gönderecekler ve kalan on binayı da hemen yıkıp orayı inşallah yeni projesiyle hayata geçireceğiz. Beşikdüzü’nde hemen Kaymakamlığın arkasındaki alanda bir dönüşüm söz konusu olacaktı. Oraya bir meydan kazandırılması noktasında Sayın Bakanımız gereken talimatları verdi. Önümüzdeki günlerde orada da Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda bir çalışma başlatılacak. Ortahisar Millet Bahçesi’nin kuzey tarafındaki binaları kamulaştırıp yıktık. Orada oluşan alanı şimdi Millet Bahçesi’ne katıyoruz. Kot farkından yararlanılarak orada bazı dükkanlar oluşturuluyor. O dükkanlar oradaki eski ticari dokuyu aynı şekilde devam ettirecekler. Bununla ilgili de Sayın Bakanımız gereken talimatı verdi. Trabzon’da küçük sanayi sitelerinin durumunu ve yeni alana taşınmaları konusunu da ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Konuya ilgili sunumumuzu yaptık. Bakanımız da bu konuyla ilgili TOKİ’nin start vermesi noktasında talimatta bulundu. Tabii bu uzun soluklu bir iş ama başlamak bitirmenin yarısıdır” şeklinde konuştu.

Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak

Uzungöl için hazırlanan projenin tamamlandığını vurgulayan Zorluoğlu, “Uzungöl’ün başlangıcından sonuna kadar bütün olarak çevre düzenlemesi, peyzaj kaplamaları, yolları, kaldırımları, gölün çevresindeki düzenlemeler ve büyük bir otopark yapımı ile ilgili de proje tamamlandı. Sayın Bakanımız ihale talimatını verdi. Yaklaşık 40-50 milyonluk bir proje. Önümüzdeki günlerde ihalesi tamamlandığında Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak. Misafirlerimize çok daha konforlu bir ziyaret imkânı sunulacak” ifadelerini kullandı.

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