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Ankara’da sağanak, sele neden oldu

Ankara’da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sokaklarda ve caddelerde sele neden oldu.

Çevre 14.06.2021, 19:07
Ankara’da sağanak, sele neden oldu

Ankara’da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sokaklarda ve caddelerde sele neden oldu.

Sağanak, vatandaşların zor anlar yaşamasına ve çöp konteynerlerinin devrilmesine neden oldu. Ayrıca Demetevler’den Eryaman istikametine seyir eden Honda marka bir otomobil, sağanak sonucu oluşan selden yavaş geçince çalışmaz hale geldi. Şoförün tekrar tekrar denemesine rağmen çalışmayan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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