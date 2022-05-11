Ankara’da mis kokulu festival

Ankara’da bu yıl ilki düzenlenecek olan Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali, kapılarını ziyaretçilere açıyor.

İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Esnaf ve Çiçekçiler Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali, Türkiye’den 200 üzerinde belediye, kamu kurum ve kuruluşunu ağırlayacak. Vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret edebilecekleri festival, ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde 12-15 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek. Ziyaretçilerine doyumsuz ve hoş kokulu zaman geçirecekleri bir ortam sunacak olan festivalde 100’ün üzerinde sektörün önde gelen firması Ankaralılar ile buluşacak.

Ziyaretçilere özel çalışmaların da sunulacağı festivalde minik bahçıvanlar ve çiçek dikim atölyesi, Türkiye’nin en büyük çiçeklerden oluşan mis kokulu Türk bayrağı çalışması, Afrika’ya özgü hayvanlardan oluşan figürler ve park temaları, Türkiye’nin doğal taş ustalarından oluşan oyma taş etkinlikleri ve tarihi taş mimarisi, dünyada nadir yetişen siyah gül gösterimi de yer alacak. Türkiye’nin lavanta kokulu köyü ‘Kuyucak’ın da mis kokulu lavantaları ile katılacağı festivalde Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara bitki ve doğa sevgisini aşılamak için 10 binin üzerinde fide dağıtılacak.