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Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü

BAŞKENT’TE GECE SAATLERİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU, TERMOMETRELER EKSİ 9’U GÖSTERDİ.

Çevre 31.03.2023, 06:18
Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü

Başkent’te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara’da da etkisini gösterdi. Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9’u gösterdi. Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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