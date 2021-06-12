Ankara’da Kademeli Su Tarifesi’ne geçiliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşların faturalarının 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 liradan faturalandırılmasını sağlayacak Kademeli Su Tarifesi’ne geçileceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önerisi olan Kademeli Su Tarifesi’ne geçildiğinde su tasarrufu sağlanacağını belirterek, “Kademeli Su Tarifesi, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90’ını etkilemeyecek ve sosyal yardım alanların faturaları 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 liradan faturalandırılacak. Çevrenin bu denli tahrip edildiği, suyun yakın gelecekte elmastan daha değerli olacağı bir dünyada suyumuza sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu kapsamda hemşehrilerimizin bütçelerini koruyarak suyumuzun savurganca kullanılmasının önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.