Ankara’da DMD kas hastaları için hatıra ormanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) adıyla bilinen kas hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla hatıra ormanı oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) adıyla bilinen kas hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla “Hatıra Ormanı” oluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine DMD kas hastası çocuklar ve aileleri de katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, sivil toplum kuruluşları, DMD hastaları ve DMD gönüllülerini buluşturan fidan dikme etkinliğinde farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ankara’nın dört bir tarafında Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. DMD hastası çocuklarımızdan da böyle bir iş birliği talebi geldi. Biz de büyük bir memnuniyetle bu etkinliği organize ettik. Hem onların farkındalığını yaşatacağız hem de onlarla beraber fidan dikimi yapacağız. Bu ağaçlar onların emeği olacak, onların ağaçları olacak. Güzel bir sinerji, güzel bir iş birliği. Doğaya, çevreye ve Başkent’e hep beraber sahip çıkmanın bir örneğini oluşturmuş olacağız.”

DMD hastalığının bilinir olmasını ve hastalığa karşı çevre baskının azalmasını istediklerini ifade eden DMD Gönüllüleri Platformu Başkanı Rahşan Işıloğlu ise etkinlik sayesinde moral bulduklarını şu sözlerle anlattı:

“İstiyoruz ki, hastalığımız bilinir olsun, destek bulsun. Çocuklar ailelerine bağımlı yaşamak durumundalar. Bizim amacımız çocuklarımızın rahat tedavi görebilecekleri kas hastalıkları merkezleri oluşması. Türkiye’de sadece 2 yerde var. Çocuklarımızın farkına varılmasını, ötelenmeden sosyal yaşamda olduklarını göstermek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda büyük destek veriyor, teşekkür ederiz.”

Ağaç dikme etkinliğine katılan ve kendi elleriyle fidanını diken DMD hastası Hakan Yüksel ise duygularını, “İlk başta böyle güzel bir etkinlik için sevgili Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. DMD hastaları için sosyal ve toplumsal destek çok önemli. DMD nadir bir hastalık olduğu için toplumsal duyarlılığa çok ihtiyacı var. Bu etkinlikleri daha sık yaparak bu hastalığı topluma duyurmuş olacağız” sözleriyle ifade etti.