banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Ankara’da boş arazide bulunan mor çiçekler görülmeye değer bir manzara sunuyor

Ankara’da boş arazide yetişen mor çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen masalları andıran manzara sunuyor.

Çevre 29.05.2022, 13:53
Ankara’da boş arazide bulunan mor çiçekler görülmeye değer bir manzara sunuyor

Ankara’da boş arazide yetişen mor çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen masalları andıran manzara sunuyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde boş arazide yetişen mor çiçeklerin oluşturduğu doğal manzara ziyaretçilerine masalsı bir görsel şölen sunuyor. Bazı yörelerde mor nane, mor çiçek olarak bilinen Consolida çiçeğinin yetiştiği alanları vatandaşlar fotoğraf çekinmek için kullanıyor.

Consolida çiçeği Sivas ve birkaç şehirde daha yemeklere renk katmak için kullanılıyor. Ancak uzmanlar bu konuda da vatandaşları, çiçeğin sadece mor taç yapraklarını kullanmaları gerektiğini, diğer bölgelerinin zehirli olduğu söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek uyarıyor.

Yorumlar (0)
30°
açık