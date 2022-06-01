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Ankara’da aç kalan ayı köye indi

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çevre 01.06.2022, 17:25
Ankara’da aç kalan ayı köye indi

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde bir ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Dağlık bölgeden köy merkezine inen ayıların sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı, artık alıştıklarını, bu durumu çok yadırgamadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden emekli Hasan Acar, "Köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler. Ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onların da yaşam alanı aynı zamanda buralar. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor’’ dedi.

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