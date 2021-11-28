Ankara Valiliği’nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kentin kuzey ilçelerinde yarın sabah saatlerine başlayıp ertesi günün sabahına kadar sürecek gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, şehrin kuzey ilçelerinde yarın başlanması beklenen gök gürültülü sağanağın 30 Kasım sabahına kadar devam edeceğini belirtti. Vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı tedbir almaları yönünde uyarıda bulunan Valilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.