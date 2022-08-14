Ankara Valiliği’nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucu kentin kuzey ve batı ilçelerinde 15 Ağustos günü sağanak beklendiği belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı mesajı yayımladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.