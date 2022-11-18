Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren esecek olan kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Başkentte akşam saatlerinde esecek olan kuvvetli rüzgara karşı Ankara Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıların yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgârın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli ‘30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat’ esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”