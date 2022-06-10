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Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği uyarısında bulundu.

Çevre 10.06.2022, 21:37 11.06.2022, 09:32
Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü (yarın) öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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