Ankara Kalesi’nin tarih kokan sokakları turizme açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İç Kale 3’üncü etapta bulunan 57 adet yapı için proje çizim çalışmalarına başlanırken, 1’inci etapta 88 adet yapı sağlıklı bir görünüme kavuşturuldu. Projenin 2’nci etabında yer alan 77 adet yapı için başlatılan restorasyon çalışmalarında ise yüzde 40 oranında ilerleme sağlandı.

Kent tarihini ortaya çıkararak turizme kazandırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi İç Kale’de başlattığı sokak sağlıklaştırma projesine devam ediyor. İç Kale 3’üncü etapta bulunan 57 adet yapı için proje çizim çalışmalarına başlanırken, 1’inci etapta 88 adet yapı sağlıklı bir görünüme kavuşturuldu. Projenin 2’nci etabında yer alan 77 adet yapı için başlatılan restorasyon çalışmalarında ise yüzde 40 oranında ilerleme sağlandı. Proje tamamlandığında 222 adet tarihi yapı sağlıklı görünüme kavuşacak.

3’üncü etap sokak sağlıklaştırma projesi hazırlanıyor

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile koruma altına alınan tarihi evler kaderine terk edilmeyip sağlamlaştırılarak daha yaşanır bir hale getiriliyor. 3 etaptan oluşan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi 1’inci etapta bulunan 88 adet binayı kent mimarisine uygun olarak yenileyerek tamamladı. 2’nci etapta ise yüzde 40 oranında ilerleme sağlanırken, 77 adet evin çatısından dış cephesine kadar restorasyon çalışmaları devam ediyor. İhale edilen 3’üncü etapta da 57 adet bina için proje çizim çalışmalarına başlandı. Yapılan restorasyon ve yenileme çalışmalarında amaçlarının Ankara Kalesi’ni yaşatmak ve ayağa kaldırmak olduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, şu bilgileri verdi:

“Ankara Kalesi’ndeki çalışmalarımız 2019 yılında başladı. Ankara Kalesi İç Kaleyi 3 etap olarak planladık. İç Kale’yi aslına uygun olarak restore edeceğiz. Burada yaptığımız iş aslında yapıların ana karakteristik özelliklerini bozmadan daha nitelik kazandırarak, kültür varlığı niteliği taşıyan yapıları ayağa kaldırmak, yaşatmak ve korunmasını sağlamak. Yaptığımız çalışmalarda bölge halkından, esnaftan, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çalışmaların birçoğunda amacımız Kale’nin kurtarılması ve yaşatılmasıdır.”

Ankara Kalesi yeni görünümüyle dikkat çekiyor

Ankara Kalesi’nde sağlıklaştırma çalışmaları kimlikli yaşam alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir titizlikle yürütülüyor. Projeye uygun olarak evlerin dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hale getirilirken, belirlenen bölgelerde yer alan evlerin sokağa bakan cephelerindeki hasarlı olan duvarlar, çatılar, kapılar ve doğramalar özgün yapısına uygun şekilde restore ediliyor. Tarihi sokakların bütünlüğünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen tadilat ve tamirat işleri içinde yaşayan vatandaşlar mağdur edilemeden gerçekleştiriliyor. Kaldırımlardan aydınlatmalara ve çevre düzenlemelerine kadar sürdürülen çalışmalar ile Ankara Kalesi’nin bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.