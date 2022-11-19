Ankara İl Tarım Müdürlüğünden ’mezbahanede kurtlu işkembe’ görüntülerine ilişkin açıklama

Ankara İl Tarım Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan “mezbahanenin işkembe bölümünde kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan Çubuk ilçesindeki bir mezbahaneye ait haber ve görüntülerin, Ağustos ayına ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu olay, 2 Ağustos 2022 tarihinde işletmeye gelen ve bozuk olduğundan şüphelenilen ürünlerle ilgilidir. Firmanın ihbarı üzerine; derhal sorumlu veteriner hekimi ile Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından tutanak tutulmuştur. Bozuk olduğu saptanan ürünler, HACCP prosedürüne uygun olarak fırında yakılarak imha edilmiştir. Bu ürünlerin tüketime sunulduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu işletme 19 Kasım 2022 (bugün) yerinde inceleme ve denetime tabii tutulmuş olup, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. İl Müdürlüğümüz sorumlu olduğu alanlarda Ankara genelinde rutin denetimlerini titizlikle sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.