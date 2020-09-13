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Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerinde, Ankara için sarı uyarıda bulundu. Meteorolojiden kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Çevre 13.09.2020, 21:48
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Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.
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