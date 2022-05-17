Ankara Gençlik Merkezleri büyük projelere imza atmaya devam ediyor

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus çerçevesinde desteklenen Ankara Valiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütücülüğü gerçekleştirilen “21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Zirvesi” Gölbaşı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ çerçevesinde desteklenen Ankara Valiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütücülüğü gerçekleştirilen 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Zirvesi, Gölbaşı Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin 7 bölgesinden Ankara’ya üniversite okumak için gelmiş olan gençlerden oluşan 40 öğrenci ile 21. Yüzyıl becerileri Gençlik Merkezleri ve gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlar için politika önerileri oluşturuldu.

“Gençliğin sinerjisi yeni politikalara ilham oldu”

Zirvede gençlerin sinerjilerinden yararlanılarak 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde gelecekte daha başarılı, daha etkin ve dinamik gençlik merkezleri profili masaya yatırıldı. Gençliği ilgilendiren bütün noktalarla, tüm gençliği Gençlik Merkezleri çatısı altında buluşturma hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda yeni politikalar, yeni bakış açıları ve yeni yol haritaları belirlendi.

Ankara Valiliği Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, zirve programına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, , üniversite Daire Başkanı Adem Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam, Ostim Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Ali Osman Karcı ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürü Mustafa Çelik ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Kılıç gençlerle birlikte çalıştay katılımcılarının politika önerilerini dinlediler.