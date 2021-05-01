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Ankara Dikmen Vadisi, Japonya’yı aratmadı
Ankara’da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu doğa harikası ağaçlar havadan görüntülendi.
Çevre 01.05.2021, 09:42
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Ankara’da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu doğa harikası ağaçlar havadan görüntülendi.Japon Kültürü’nde yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açmasıyla Dikmen Vadisi muhteşem bir güzelliğe büründü. Dikmen Vadisi’nde ziyaretçilerine görsel şölen sunan Sakuralar 7-10 gün arasında ise çiçeklerini dökmesi ile biliniyor. Bu muhteşem ağaçlar 8-10 metreye kadar uzayabiliyor. Japon kültüründe de önemi bir yere sahip olan bu ağaçlar, ülkenin sembolü olarak kabul ediliyor.