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Ankara'daki toz fırtınası ortalığı karanlığa bürüdü
Ankara`nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı`nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı. Ankara`nın Polatlı ilçesinde başlayan toz bulutu, Ankara merkeze ulaştı. Şehir merkezi, toz bulutuyla kaplandı.
Çevre 12.09.2020, 17:16
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