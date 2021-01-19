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Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Bu kışın en soğuk geçelerinden birini yaşayan Başkent Ankara'da hava sıcaklığı sıfırn altında 17 dereceye kadar düştü.
Çevre 19.01.2021, 09:27
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Ankara'da bu kışın en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Başkentte, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
GÜN İÇİNDE DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, soğuk hava Ankara'da gün içinde de devam edecek. Hava sıcaklığının gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olacağı kentte, vatandaşlar uyarıldı.
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