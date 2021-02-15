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Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
Başkent'te günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Çevre 15.02.2021, 10:15 15.02.2021, 10:17
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Ankaralılar güne kar ile uyandı. Türkiye'nin batısında başlayan kar yağışları iç kesimlerde de etkisini göstermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
KEREM 2 saat önce
ANKARA'NIN TAŞINA BAK, GÖZLERİMİN YAŞINA BAK
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