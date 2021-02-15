Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Ankaralılar güne kar ile uyandı. Türkiye'nin batısında başlayan kar yağışları iç kesimlerde de etkisini göstermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.