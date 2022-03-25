Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’ndan dişi hayvanların kesiminin durdurulması talebi

Son dönemde dişi hayvanların yoğun şekilde kesildiğine dikkat çeken Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın, bu durumun önüne geçilmediği halde Türkiye’de hayvancılık sektörünün bitme noktasına geleceğini söyledi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın, Türkiye’de dişi hayvan kesiminin sektörü olumsuz yönde etkileyeceğini belirttiği bir açıklama yayımladı. Başkan Baydın, aynı oranda üreticiden alınan süt fiyatlarının artmadığını belirterek, “Üreticilerimiz dişi hayvanları kestirerek, hayvancılık yapmayı bırakıyorlar. Dişi hayvanların kesilmesi stratejik öneme sahip, hayvancılık sektörünün sonu demektir. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı. Aksi takdirde hem ette hem süt ve süt ürünlerinde dışa bağımlı hale geleceğiz. Bu sektör başka ülkelerin insafına bırakılamayacak kadar önemli ve stratejik bir sektördür” dedi.

“Firmalar istediği gibi fiyat kırıyorlar ve yemleri kendilerinden almaya zorluyor”

Süt üreticisinin yaşadığı zorluklara değinen Başkan Baydın, “Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyatlar bile çok düşükken, tavsiye niteliğinde olan bu fiyatların sahada karşılığını bulamıyoruz. Firmalar istediği gibi fiyat kırıyorlar ve yemleri kendilerinden almaya zorluyor. Yem fiyatları geçen yıla oranla iki kat arttı. Üreticinin bu şartlarda üretime devam etmesi mümkün değil. Dişi hayvan kesimi arttı. Kurban Bayramı’nda düve kesimi daha da fazla olacaktır. Bu durum böyle devam ederse önce suni bir et artışı daha sonra da hem ette hem sütte sorun yaşarız” ifadeleri kullandı.