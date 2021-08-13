Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Altındağ’daki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan arana 72 şahıs daha yakalanmıştır"
Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Gaziantep’te aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Çevre 13.08.2021, 12:55
Gaziantep’te aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Kentte öğle saatlerinde rüzgarla birlikte sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı. Haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar bina ve ağaç altlarına sığındı.