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Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep’te aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Çevre 13.08.2021, 12:55
Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep’te aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kentte öğle saatlerinde rüzgarla birlikte sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı. Haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar bina ve ağaç altlarına sığındı.
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