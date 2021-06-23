banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu

Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çevre 23.06.2021, 20:35
Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya’da öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına sebep oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık yarım saat sürdükten sonra etkisini kaybetti.
banner486
Yorumlar (0)
21°
açık
banner493