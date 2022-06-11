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Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Çevre 11.06.2022, 13:08
Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Hürriyet ve Esentepe mahallelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak, 15 dakika sürerken, yollar göle döndü. Şiddetli yağışı yağmur suyu hattı da kaldıramadı. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar, kapalı alanlara sığındı.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur