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Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çevre 03.07.2021, 16:51
Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya’da öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına sebep oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Öte yandan, şehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında ise kentin bazı bölgelerinde su taşkınları meydana geldi. Aydınlatma direğine yıldırım düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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