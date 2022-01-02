Aniden bastıran kar, kayak merkezi yolunda sürücüleri yolda bıraktı

Karabük’te yılın ilk kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yılın ilk hafta sonunda kayak severler 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezine giderken, aniden bastıran ve etkili olan kar yağışında çok sayıda araç yolda kaldı. Kayak merkezine çıkmakta zorlanan ve yanlarında zincir bulunmayan sürücüler araçlarını pak ederek yaya olarak devam ederken, bazı sürücüler ise zincir takarak yollarına devam etti.

Yılın ilk kar yağışıyla birlikte hafta sonu kayak yapmak için kayak merkezine çıkan vatandaşlar, bir yandan fırtına ve rüzgarla mücadele etti. Telesiyejlerin şiddetli rüzgar nedeniyle çalıştırılmadığı kayak merkezinde aileler çocuklarıyla birlikte kızakla kayarak günün keyfini yaşadı.