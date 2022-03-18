Aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak’ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası kentte başlayan kar yağışı, yolları beyaza bürüdü. Bir anda karla kaplanan yollarda ulaşım aksadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kalırken, trafik durma noktasına geldi. Ekipler yoğun kar yağışı sonrası temizleme ve küreme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklara devam eden kar yağışının 21 Mart’a kadar sürmesi bekleniyor.