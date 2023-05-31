Angut kuşu vatandaşlar tarafından görüntülendi

Doğada nadiren görülen ve çekingen olan ’angut’ ya da ’angıt’ kuşları, Erzurum’un Uzundere ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü olan ve halk arasında sadakati ile bilinen angutlar, Tortum Gölü’nde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Angut kuşunun erkekleri, daha iri ve boyunlarında siyah halkaya benzeyen tüpleri olan kuşlar olarak biliniyor. Yumurtlama mevsimlerinde 13 yumurtaya kadar civciv oluşturabilecek ve böyle çoğalan kuşlardır. Ürkek ve kendilerini saklamayı tercih eden bu kuş türü, iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanıyor. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılıyor. Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi olarak biliniyor.