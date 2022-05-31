ANFA Bitki Evi beşinci şubesini Batıkent’te açtı

Uzun yıllardır mevsimlik çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Bitki Evleri’nin sayısını her geçen gün artırıyor. Altınpark, Mogan Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepcik Parkı’ndan sonra, gelen yoğun talep üzerine ANFA Bitki Evi’nin beşinci şubesi Batıkent’te açıldı.

Mevsimlik çiçek, ağaç ve bitki türlerini yıllardır Başkentlilerle buluşturan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek şube sayısını artırmaya devam ediyor.

İç ve dış mekânları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla satışa sunan ANFA Bitki Evi’nin beşinci şubesi gelen yoğun talep üzerine Batıkent’te açıldı.

Haftanın 7 günü açık

Altınpark, Mogan Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ile Etlik Zeynepcik Parkı’ndan sonra yeni şubesini ’İlkyerleşim Mahallesi, 1904. Cadde, No: 20, Batıkent/Yenimahalle’ adresinde açan ANFA Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılışı yapılan ve Batıkentlilerden tam not alan ANFA Bitki Evi’nde, petunyadan yediveren güle, kadife çiçeğinden orkideye, meyve ağaçlarından çalı türlerine kadar birçok ürün yer alıyor.

Bitki Evi’ne Başkentlilerden yoğun ilgi

Kendi seramik atölyesinde üretilen toprak ve plastik saksı çeşitlerinin de satışa sunulduğu ANFA Bitki Evleri’ni, çiçek ve bitki çeşitliliğinin yanında, uygun fiyatlı olması vesilesiyle de tercih ettiklerini ifade eden Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hidayet Emirci: ‘‘Batıkent’te bir bitki evine ihtiyacımız vardı ve ben çok beğendim, aradığım bütün çiçekleri buldum.”

-Nazmi Murat Turanlı: ‘‘İzmir’den Ankara’ya ziyaretçi olarak geldim. Batıkent’te açılan bitki evini çok beğendim, orkide ve güllere meraklıyım ama burada her türden çiçek mevcut.’’

-Mustafa Gencer Turan: ‘‘Batıkent’e bir bitki evi lazımdı, açıldığını duyunca ziyaret etmek istedim çok beğendim.’’

-Cabir Aksu: ‘‘Evime çiçek almak için Batıkent’te yeni açılan bitki evine geldim ve çok beğendim.’’

-Sait Güldoğan: ‘‘Çiçeğe ve doğaya aşık birisiyim. Batıkent’te bir bitki evinin açıldığını gördüm bugün ilk kez geldim ve çok beğendim.’’

-Abdül Aktaş: ‘‘Zeynepcik Parkı’nda yürüyüş yaparken park içine açılan bitki evini gördüm çok beğendim, çiçeklere baktıkça içimiz açılıyor.’’

-Kazım Güler: ‘‘Zeynepcik Bitki Evi’nden geçen gün alışveriş yaptım, aradığım her şeyi bulabildim ve çok beğendim.’’