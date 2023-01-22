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Anayola inen kurt sürüsü görüntülendi
Erzurum’un Uzundere ilçesinde anayola inen kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
Çevre 22.01.2023, 09:26
Erzurum’un Uzundere ilçesinde anayola inen kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
İlçede esnaflık yapan Ufuk Bilgiç isimli vatandaş evine gitmek üzere gece saatlerinde yola çıktığı sırada Dikyar Mahallesi yolunda Kurt sürüsüne denk geldi. Bilgiç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.