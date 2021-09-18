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Anamur’daki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde bu sabah çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Çevre 18.09.2021, 14:52
Anamur’daki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde bu sabah çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltıbükü mevkiinde sabah saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arozöz ve çok sayıda ekip müdahale etti. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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