Anamur’da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Mersin’in Anamur ilçesinde yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı koruyacak çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılırken, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için de çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, bu çerçevede Mersin’in Anamur ilçesinde ’Dragon Çayı ve Çeltikçi Deresi Islahı 1. Kısım’ işinin devam ettiğini, proje çerçevesinde taş tahkimatının tamamlandığını ve ıslahının gerçekleştirileceğini söyledi.

Oluşabilecek taşkın zararlarının önüne geçilebilmesi maksadıyla projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Akca, “Dragon Çayında trapez kesit taş tahkimatı ve beton ağırlık duvar tipinde ıslah inşaatı yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla Anamur ilçe merkezinin ve tarım alanlarının olası taşkınlardan korunması hedeflenmektedir" dedi.