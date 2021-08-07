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Anadolu Yakası’nda yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul’da sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul’da Kartal ve ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu.

Çevre 07.08.2021, 11:34
Anadolu Yakası’nda yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul’da sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul’da Kartal ve ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bugün İstanbul’da sağanak yağışın beklendiğini belirtmişti. Bugün öğle saatlerinde Kartal ilçesi ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağışın hafif şiddette etkili olduğu gözlendi.
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