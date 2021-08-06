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Anadolu Yakası’na kül yağdı

İstanbul Anadolu Yakası’nda gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Otomobillerin üzerine küller yağdığı görüldü.

Çevre 06.08.2021, 18:24
Anadolu Yakası’na kül yağdı

İstanbul Anadolu Yakası’nda gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Otomobillerin üzerine küller yağdığı görüldü.

İstanbul’da gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Özellikle Anadolu Yakası’nda gökyüzünün kül bulutunun kapladığı görüldü. Öte yandan park halindeki otomobillerin kaputun ve camlarına küller yağdığı görüldü.

İbrahim Elmas adlı vatandaş, “Yaklaşık bir saat önce havada bir şeylerin uçuştuğunu fark edip kül olduğunu anladık. Sonra araçların üzerine baktık. Araçların üstünde de bayağı kül birikintisi olduğunu gördük. Muhtemelen civarda bir yangın var diye düşündük ancak son dakika haberlerine baktığımızda böyle bir yangın yok. Karşıda bir fabrika yangını olduğunu öğrendik. Oradan gelebilir. Yahut güneydeki yangınlar olabilir. Ya da Atina’daki yangınları diye düşünüyoruz” dedi.
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