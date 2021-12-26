Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye’nin endemik türleri arasında yer alan Anadolu yaban koyununun doğal yaşamına ait görüntüleri paylaştı. Karlı havada yemek bulmaya çalışan koyunun yer aldığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatına ait anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kez de ’Anadolu muflonu’ olarak da bilinen ve Türkiye’nin endemik türleri arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamına ait görüntüleri paylaştı. Karlı havada yemek bulmaya çalışan koyunun yer aldığı görüntüler kullanıcılar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.