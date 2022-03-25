Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri yemleme alanındaki fotokapana yansıdı

Eskişehir’de geçen yıl yeni yaşam alanlarına yerleştirilen ve sayıları artan Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri, yemleme yapılan alana kurulan fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinesinde geçen yıl, Eskişehir’in Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerinin kırsal kesimlerine 27 tane Anadolu yaban koyunu yerleştirildi. DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yaşam alanlarına kavuşan yaban koyunların sayısı zaman içerisinde yaklaşık 40’a ulaştı. Olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekipler tarafından belli alanlara yem ve çeşitli malzemeler bırakıldı. Anadolu yaban koyunlarının doğaya bırakılan malzemeleri yediği anlar ise fotokapana yansıdı. Yüksek kesimlerdeki zorlu koşullarda yemlerine kavuşan hayvanlar, renkli görüntüler oluşturdu.