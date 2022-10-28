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Şenol Güneş: "Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum."
Anadolu Üniversitesi’nde eşsiz sonbahar manzaraları
Sonbaharın gelişiyle birlikte Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde doğanın eşsiz renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 28.10.2022, 10:19
Sonbaharın gelişiyle birlikte Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde doğanın eşsiz renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çok fazla ağaca ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi’nde yeşil, yerini sonbaharın bin bir tonuna bıraktı. Yunus Emre Kampüsü, sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya döndü. Sararmış ağaçların ve dökülen yaprakların içinde doyasıya fotoğraf çekinen öğrenciler, sonbaharın tadını kampüste çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin uyumu adeta hayranlık uyandırırken, doğadaki bu değişim görenleri hayran bırakıyor.