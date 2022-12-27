Anadolu Otoyolu’nu kullanacaklar dikkat: Bu saatler arasında trafik durdurulacak

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli sınırı ile Sapanca kavşağı arasında 28 Aralık günü 00.00-05.00 saatlerinde enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları sebebiyle trafik akışı kısa aralıklarla kontrollü olarak durdurulacak.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu Kocaeli il sınırı ile Sapanca Kavşağı arasında enerji nakil havai hatlarının otoyol üzerinden geçişi için yetkili ekipler tarafından montaj çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bu gece 00.00-05.00 saatlerinde çalışmaların yapılacağı bildirilen açıklamada, “Söz konusu enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları esnasında otoyol üzerindeki trafik, iki yönlü olarak 10 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalar, 28.12.2022 (Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece) tarihlerinde gece 00:00 ile 05:00 arasında yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.