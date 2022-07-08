Anadolu Otoyolu’nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi

Kurban Bayramı’nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk havadan da görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu Otoyolu’nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Otoyolun Sakarya Hendek geçişinde oluşan yoğunluk, kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücülerin ise emniyet şeridini kullandığı görüldü. Otoyoldaki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.