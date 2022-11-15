Anadolu ile Avrupa’yı bağlayan Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde Sonbaharda kavak ağaçlarının sararan yaprakları vatandaşların yolculuğuna renk katıyor. Sarının tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler adeta hız kesiyor.

Sonbahar günlerinde sararan ve yaprak dökmeye devam eden kavak ağaçları, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yolculuk edenleri adeta büyülüyor. Sarının çeşitli tonlarına bürünen ağaçlar hız keserken sunduğu resitalle göz ziyafeti yaşatıyor. Anadolu ile Avrupa’yı bağlayan yolda sonbaharın renkleri ile oluşan görsel şölen havadan da görüntülendi.