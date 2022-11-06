Anadolu aslanlarıyla terapi niteliğinde doğa gezisi

Uzman kangal yetiştiricisi, Anadolu aslanı olarak bilinen Kangal köpekleriyle yapılan doğa gezilerinin hem kangal hem insan sağlığı açısından terapi niteliğinde olduğunu söyledi.

Sivas’ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri cesareti, alan korumadaki ustalığı kadar zorlu hava ve arazi şartlarına dayanıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Öte yandan bağda zincire bağlı büyütülen kangal köpekleri tanınırlığını ve karakteristik özelliklerini kaybediyor. Kangal köpekleriyle yapılan doğa geziler ve piknikler hem insan sağlığı hem de kangal sağlığı için terapi niteliği taşıdığı düşünülüyor.

Sivaslı Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, “Kangal köpeklerini doğalarında görün ve sizde doğal hayatı onlarla birlikte tadın. Bu doğa gezileri hayvanlarınızın sağlığı için çok önemli. Hayvanları zincire bağlayıp, sadece zincir altında seviyor olmak bir hatadır. Biz hayvanlarımızı bu zincirlerden çıkaracağız” dedi.

“Kangallar doğasının tadında güzel”

Sivaslı Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, doğa gezilerinin kangal köpekleri sağlığı için önemli olduğunu belirterek, “Kangallar doğasının tadında güzel. Kangal köpekleri doğada rahatlıyorlar ve onların rahatlaması bizimde rahatlamamamız demek. Hayvanların bağda olması demek hayvanların tanınırlığını ve karakteristik özelliklerini kaybetmesi demek. Hafta sonu aileleriniz ve hayvanlarınızı alın ve hayvanlarınızı doğaya salın. Kangal köpeklerini doğalarında görün ve sizde doğal hayatı onlarla birlikte tadın. Bu doğa gezileri hayvanlarınızın sağlığı için çok önemli. Hayvanları zincire bağlayıp, sadece zincir altında seviyor olmak bir hatadır. Biz hayvanlarımızı bu zincirlerden çıkaracağız. Her hafta hayvanlarınızı çıkartın ve doğayla buluşturun. Bu insanlar içinde bir sağlık terapisidir. Siz hayvanları doğaya çıkardığınız zaman mutluluğu karşılıklı göreceksiniz. Yavru kangallarınızı çocuklarınızla beraber alın ve birlikte piknik yapın. Bu güzellikleri hem kangal köpeklerinizden hem de kendinizden mahrum etmeyin” dedi.