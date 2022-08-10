Ambarlara sığmadı, toprağa gömdüler

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde buğday hasadında rekolte zirve yaptı, hasat edilen buğday ambarlara sığmayınca muhafaza edilmek için toprağa gömüldü.

Sivas’ın en verimli topraklarına sahip ilçesi Akıncılar’da buğday hasadı başladı. Sezonun verimli geçmesiyle birlikte ilçe genelindeki rekolte zirve yaptı. Ambarlara sığmayan tahıllar alıcısını bulana kadar muhafaza edilmek üzere toprağa gömüldü. Naylon ile sarılarak toprak altına gömülen buğday, bu sayede uzun süre ilk gün ki gibi kendini koruyabilecek.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ülke genelinde buğday krizinin yaşanmayacağını söyleyerek, kendi ilçelerinde ise rekoltenin beklentinin üstünde olduğunu ve 15 bin ton buğday elde edildiğini söyledi.

“Alanlarda satanlarda mutlu”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, rekoltenin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin mutlu olduğunu belirterek “Bu sene buğday ve arpa alınmaya başlamış olup fiyatları da yüksek seviyede tuttuk. Bundan dolayı da tüm çiftçilerimiz ürünlerin buraya getirdi. Bu sene yaklaşık 15 bin ton buğday şuanda silolar da yerini almış bulunmaktadır ve alımlarda hala devam etmektedir. İlçemizdeki tarım arazisi sulu ve kıraç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kıraç tarım arazisinde buğday, sulu tarım arazisinde bir yıl yer altı bir yıl yer üstü olmak üzere buğdaydan yüksek düzeyde verim alındı. Bu sene çiftçilerimizin istediği düzeyde bir ürün gerçekleşti ve bundan dolayı da çiftçilerimiz de mutlu, alanlarda satanlarda mutlu" şeklinde konuştu.

“Toprağın altında uzun süre depolanabiliyor"

Başkan Şen, tahılların toprağa gömerek uzun süre muhafaza edildiğini belirterek, “Gelen ürünlerin burada depolanmak amacıyla önce altına naylonlar seriliyor çiftçilerimiz buğdaylarını getiriyor ve üzerine döküyor. Tekrar üzeri naylonlanıyor ve topraklama yaparak kapatılıyor ve böylece korunmaya alınıyor. Uzun vadede depolanıyor. Satıcıya gidene kadar burada stoklanıp güvence altına alınmaktadır. Bu sene iklim şartlarından dolayı yüksek bir ürün rekoltesi oldu ve bundan dolayı çiftçilerimiz doyasıya ürün elde ettiler. Bu da hem devletimize hem milletimize yaradı. Buğday krizi olacağını hiç zannetmiyorum. Rekolte beklentinin üzerinde oldu. 3 günde bir yağmur yağması, güneşin verimli olması ve fotosentezin bu sene çok güzel gerçekleşmesinden dolayı iyi bir ürün elde edildi” ifadelerini kullandı.