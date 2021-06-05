Ambalajda geri dönüşümle, temiz çevre ve güçlü ekonomi

Ambalajın geri dönüşümünün ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkısı bulunuyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de bu konuya dikkat çekmek için büyük önem taşıyor” dedi.

Sarıbekir, ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirerek atık ithalatını da kademeli olarak azaltmamız gerektiğini vurgulayarak, “’Sürdürülebilirlik’ ve ’Çevre’ ambalaj üretiminde en önemli iki nokta. Ambalajın geri dönüşümüyle ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı veririz. Hem temiz bir çevreye ulaşırız hem de atık ithalatını kademeli olarak azaltıp sıfırlarız. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomiye katkı veren malzemelerdir. Bundan dolayı da ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirmeliyiz” dedi.

Dünyanın sıfır atık noktasına odaklandığını söyleyen Sarıbekir, bu noktada da Paris Anlaşması’nın imzalanmasının önemli olduğunu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda sanayinin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ambalaj kullanımının ekonominin yanı sıra insan sağlığına verdiği katkıdan da söz eden Sarıbekir, 7 Haziran’ın da Dünya Gıda Güvenliği Günü olduğunu hatırlatarak, “Ambalajlı gıdanın en önemli katkısı insan sağlığına verdiği değer. Ambalajlı gıda insan ömrünü uzatıyor. Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp, açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikeler oluşturuyor. Satın aldığımız ürünlerin temiz, güvenilir olması o ürünün ambalajına bağlı. Doğru ambalajlar aynı zamanda tüketicilere verilen değerin de bir göstergesi. Ambalajın üzerinde içerdiği ürünün besin değeri, miktarı, son tüketim tarihi, üreticisinin adres bilgileri yani ürünün muhteviyatı ve nerede ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bilgiler bulunur. Tüketicilerimizin bu konuda duyarlı ve bilinçli olması gerekiyor. Ambalajlar sayesinde, yaş meyve-sebzelerin tarladan sofraya güvenilir gıda zinciriyle taşınması sağlanarak bu sektörde israf önlenmektedir” dedi.