Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için geri dönüşüm seferberliğini sürdürüyor. Tıraş bıçaklarının kaynağında ayrı toplanması için 4 bin 500 berbere atık tıraş bıçağı kutusu dağıtarak “Atık Jiletlerin Geri Dönüşümü” projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde cadde ve meydanlara yerleştirilmek üzere ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri tasarladı. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkların biriktirilebileceği geri dönüşüm konteynerleri atık toplamaya yetkili kişiler tarafından açılabilecek. Bu proj e ile sokaklarda farklı tip, boyut ve renklerdeki atık kutuları yerine bir uygulama birliği oluşturulması ve toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Karabağlar ilçesinden başlayan konteynerlerin yerleştirme işlemi diğer ilçelerde de devam edecek.

Amacımız geri dönüşümü yaşam kültürü haline getirmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, kent genelinde bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, atıkların ekonomiye hammadde olarak kazandırılmasını sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Devran, “Amacımız toplumda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak, bunu bir yaşam biçimi haline getirmek ve farkındalık yaratmak. Bunun için farklı tip ve boyutta konteynerler yerine tek tip konteyner tasarlayarak göz aşinalığı yaratmak istedik. Yurttaşlarımızın ambalaj atıklarını rahatlıkla atabileceği, kullanışlı konteynerler tasarladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ana cadde, bulvar ve meydanlara bu konteynerlerimizi yerleştiriyoruz. Yurttaşlarımızdan da ambalaj atıklarını bu g eri dönüşüm konteynerlerine atarak başlattığımız geri dönüşüm seferberliğine destek olmalarını istiyoruz” dedi.