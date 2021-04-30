banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü
Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar
Pençe-Yıldırım harekatında iki askerimiz şehit oldu
Pençe-Yıldırım harekatında iki askerimiz şehit oldu
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!

Amasya’da sağanak

Amasya’nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 30.04.2021, 14:18
3
Amasya’da sağanak

Amasya’nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti.

Rögarlar taştı

İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?