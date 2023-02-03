Amasya’da koyun altız yavruladı

Amasya’da çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyun altız yavruladı. Annelerinin peşinden ayrılmayan sevimli süt kuzusu altızlara özenle bakılıyor. Nadir görülen altız doğum işletmede 4 yıl önce de yaşanmıştı.

6 bine yakın sayıda kuzunun doğması bekleniyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde altız kuzuların doğumuyla verimli başlayan bu yılki doğum sezonunda ilk iki haftada bin 300’den fazla koyun ikiz, 150 koyun üçüz, 1 koyun dördüz yavruladı. Sezon sonunda 6 bine yakın sayıda kuzunun doğması bekleniyor. Doğum yapan koyunlar ve yavruları doğumdan sonraki birkaç gün özel tekli bölmede tutulmalarının ardından yavaş yavaş sürü sistemine alıştırılıyor. Sürüye dahil olan anneler ve kuzuları birbirlerini özellikle kokuları ile seslerinden tanıyarak buluyor. Buluşma anları ise görenleri duygulandırıyor. Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen yerli ve milli Bafra ırkı koyunlar çoklu doğum yapma özelliğine sahip olmalarının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminin yüksekliği dolayısıyla da dikkat çekiyor.

Vali Masatlı altız kuzuları biberonla besledi

İşletmenin maskotu olan altız kuzuların doğumunun kendilerini çok sevindirdiğini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ülke hayvancılığı için hayırlar getirmesini dilediği kuzulara biberonla süt vermenin keyfini yaşadı. Vali Masatlı, koyun ve kuzuların bakımını özenle gerçekleştiren işletme müdürü Muhammet Altıparmak ve personelini tebrik etti.