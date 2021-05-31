banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

Amasya’da "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak” deyimi gerçek oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Çevre 31.05.2021, 09:48
Amasya’da "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak” deyimi gerçek oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Taşova’ya bağlı Dereli köyünde, kediyle farenin görüntüsü ilginç görüntüler ortaya çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry’yi hatırlatan bu anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Fare, kedi karşısında kaçmak istese de kazanan kedi oldu.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu