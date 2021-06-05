banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Amasya’da jandarmadan ayağı kırık karacaya şefkat eli

Amasya’nın Taşova ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol kenarında yerde yatan bir karaca ile karşılaştı. Sevimli hayvanı araca alan ekipler karakola götürdü.

Çevre 05.06.2021, 20:42
Amasya’da jandarmadan ayağı kırık karacaya şefkat eli

Amasya’nın Taşova ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol kenarında yerde yatan bir karaca ile karşılaştı. Sevimli hayvanı araca alan ekipler karakola götürdü.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen karaca tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, ekiplerin yaralı karacaya yardım ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık